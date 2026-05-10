俳優高橋克実（65）が9日、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。故郷新潟から上京した理由と当時の髪形について語った。MC極楽とんぼ加藤浩次が「克実さんはどちらの生まれですか」と質問。高橋は「新潟県三条市です」と返した。加藤は「何で東京に出てきたんですか」とさらに掘り下げた。高橋は「予備校に行きたかったんですね。普通、大学なんですけど、予備校に…東京に行きたかったんです、ただ。僕が出て