「起こるべくして起こった事件だ」――捜査幹部の一人はそう吐き捨てたという。今からちょうど25年前、2001年の4月30日、東京・浅草で19歳の女子短大生がレッサーパンダのぬいぐるみ帽子をかぶった男に刺殺された。10日後の5月10日に逮捕されたのは、Y（29＝当時）。いわゆる「レッサーパンダ帽殺人事件」である。【前編】では当時の「週刊新潮」記事を元に、事件の発生と、目撃されていた犯人の異様な行動について記した。【後