5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』ドラフト会議の中盤、会場のボルテージが最高潮に達した。地域ドラフト2巡目、北関東ブリッツァーズの羽生善治九段（55）とルシーグ横浜の森内俊之九段（55）が、斎藤明日斗六段（27）を巡って激突。長年、名人戦などで幾多の激闘を演じてきた「永遠のライバル」が、今度は抽選箱を前に火花を散らした。【映像】バッチバチの羽生VS森内！実際の映像今大会は、