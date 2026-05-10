◇ドイツ1部ウォルフスブルク0―1Bミュンヘン（2026年5月9日ドイツ・ウォルフスブルク）ウォルフスブルクのFW塩貝健人がホームのBミュンヘン戦で存在感を示した。0―1の後半29分から3試合ぶりに出場すると、同44分に自陣で相手パスを奪ってドリブルを開始。ペナルティーエリア右手前まで40メートル近く運び、最後は相手選手4人に囲まれながらフリーの味方に絶妙なパスを出した。シュートが右ポストに阻まれためアシ