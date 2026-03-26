STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、B＆ZAI（バンザイ）が9日、全国ツアーの東京・日本武道館最終日公演を開催した。TOKIOの元メンバーたちの楽器を使用するなど、バンドの系譜を継ぐ事務所の先輩グループたちへのリスペクトも込めたライブだった。後半のバンドパートで、鈴木悠仁（21）が城島茂（55）のギター、川〓星輝（21）が松岡昌宏（49）のドラム、矢花黎（25）が山口達也氏（54）のベースを使って演奏した。橋本涼