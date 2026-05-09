国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は８日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の開会式を各開催国の初戦に合わせ、３か国で実施すると発表した。６月１１日にメキシコのメキシコ市、同１２日はカナダのトロントと米国のロサンゼルスで、初戦の前に行う。これまで唯一Ｗ杯が共催された２００２年日韓大会はソウルで開会式が行われた。（ロンドン平地一紀）