【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの青木裕子が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子2人へのサンドイッチ弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「内容変えてるのすごい」息子2人へのサンドイッチ弁当◆青木裕子、2人分の弁当公開青木は「お弁当 今日は2つ 小学生用は可愛くさせてもらいます 中学生は肉サンド プラスで」とコメントを添え、息子2人への弁当を公開。次男にはハチやテントウム