2児の母・青木裕子、息子2人への弁当公開「内容変えてるのすごい」「愛情伝わる」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの青木裕子が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子2人へのサンドイッチ弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「内容変えてるのすごい」息子2人へのサンドイッチ弁当
青木は「お弁当 今日は2つ 小学生用は可愛くさせてもらいます 中学生は肉サンド プラスで」とコメントを添え、息子2人への弁当を公開。次男にはハチやテントウムシなどのピックが刺さったロールサンドイッチに手羽の唐揚げ、ブロッコリー、ミニトマトを添えた可愛らしい弁当、長男には四角くカットしたサンドイッチ、手羽の唐揚げを2段の弁当箱にぎっしり詰め、さらにトマトなどの野菜が詰められた小さい弁当箱も添えられたボリュームのある弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「内容変えてるのすごい」「愛情伝わる」「ボリュームたっぷりで食べ応えがありそう」「詰め方が綺麗」「見るだけで楽しい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「内容変えてるのすごい」息子2人へのサンドイッチ弁当
◆青木裕子、2人分の弁当公開
青木は「お弁当 今日は2つ 小学生用は可愛くさせてもらいます 中学生は肉サンド プラスで」とコメントを添え、息子2人への弁当を公開。次男にはハチやテントウムシなどのピックが刺さったロールサンドイッチに手羽の唐揚げ、ブロッコリー、ミニトマトを添えた可愛らしい弁当、長男には四角くカットしたサンドイッチ、手羽の唐揚げを2段の弁当箱にぎっしり詰め、さらにトマトなどの野菜が詰められた小さい弁当箱も添えられたボリュームのある弁当となっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「内容変えてるのすごい」「愛情伝わる」「ボリュームたっぷりで食べ応えがありそう」「詰め方が綺麗」「見るだけで楽しい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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