ドジャース・佐々木朗希投手（24）の次回登板日が変更になった。当初、球団は9日（日本時間10日）のブレーブス戦に先発すると発表。しかしサイ・ヤング賞に2度輝いている左腕で、左肩の疲労で開幕から負傷者リスト（IL）に入っているブレーク・スネルの復帰が決定。佐々木が先発予定だった9日のブ軍戦で今季初登板することになった。翌10日（同11日）のブ軍戦は今季5勝0敗、防御率1・25のロブレスキが先発。デーブ・ロバ