日本テレビを３月末に退社し、この４月からフリーに転身した岩田絵里奈アナウンサー（３０）が、新たな道を進んでいる。８年間自身を育ててくれた古巣に「日本一の会社」と愛情を示しつつも、局アナ時代に味わった“痛み”を通して「成長痛を感じたい」と挑戦することを自らに課した。３０歳の節目の決心。感謝と恩返しの心を胸に、日々の仕事に向き合っている。（宮路美穂）愛くるしい表情と飾らないキャラクター。「切りす