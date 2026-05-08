【モデルプレス＝2026/05/08】14年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が千葉・幕張メッセにて、5月8日から10日に渡って開催。ここでは1日目のレッドカーペットの様子をまとめる。【写真特集 Vol.1】【写真】スタイル際立つ肌見せ衣装の4人組ガールズグループ◆INI・EVNNE・ALPHA DRIVE ONEら「KCON」1日目に豪華集結8日のレッドカーペットには、INI（アイエヌアイ）、EVNNE（イブン）、Hearts2He