【写真特集／1日目】INI・ALPHA DRIVE ONE・Hearts2Hearts・「日プ新世界」練習生ら集結＜KCON JAPAN 2026／レッドカーペット＞
【モデルプレス＝2026/05/08】14年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が千葉・幕張メッセにて、5月8日から10日に渡って開催。ここでは1日目のレッドカーペットの様子をまとめる。【写真特集 Vol.1】
【写真】スタイル際立つ肌見せ衣装の4人組ガールズグループ
8日のレッドカーペットには、INI（アイエヌアイ）、EVNNE（イブン）、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、TWS（トゥアス）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、DXTEEN（ディエックスティーン）、Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が登壇した。
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタイル際立つ肌見せ衣装の4人組ガールズグループ
◆INI・EVNNE・ALPHA DRIVE ONEら「KCON」1日目に豪華集結
8日のレッドカーペットには、INI（アイエヌアイ）、EVNNE（イブン）、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、TWS（トゥアス）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、DXTEEN（ディエックスティーン）、Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】