日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長（61）は7日、2028年に開催されるロサンゼルス五輪に向け、オリンピックQシリーズの東京開催決定に関するコメントを発表した。オリンピックQシリーズ（旧称：オリンピック予選シリーズ）とは、国際オリンピック委員会（IOC）主催の新しいタイプの総合大会。パリ五輪で初めて採用され、2024年には上海（中国）とブダペスト（ハンガリー）で開催された。世界のトップアスリートが五輪出