日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長（61）は7日、2028年に開催されるロサンゼルス五輪に向け、オリンピックQシリーズの東京開催決定に関するコメントを発表した。

オリンピックQシリーズ（旧称：オリンピック予選シリーズ）とは、国際オリンピック委員会（IOC）主催の新しいタイプの総合大会。パリ五輪で初めて採用され、2024年には上海（中国）とブダペスト（ハンガリー）で開催された。世界のトップアスリートが五輪出場を目指して凌ぎを削ると同時に、都心でアーバンスポーツとフェスティバルの要素を融合して、次世代を中心に会場を訪れる人々に、競技以外の部分でもエンターテインメントを提供している。

今回のシリーズでは6競技実施（スケートボード、3×3バスケットボール、スポーツクライミング、ビーチバレーボール、フラッグフットボール、自転車BMX）が行われる。



【橋本会長コメント全文】

このたび、ロサンゼルス2028大会に向けて、オリンピックQシリーズが、東京で開催されることが決定いたしました。招致にあたってご協力をいただいた関係者の皆さまに心より感謝を申し上げます。

オリンピック Q シリーズの日本開催は、東京2020レガシーを次世代につなぐ重要な機会となります。東京でデビューしたアーバンスポーツの祭典を大観衆の中で開催し、次世代に夢の舞台に挑むアスリートの姿を是非見ていただきたいと思います。また、ロサンゼルス2028大会出場を目指す若いアスリートたちにとっては、自国で予選大会に挑む大きなチャンスとなります。

ユースカルチャーの象徴というべき渋谷・原宿エリアに代々木アーバンパークを設置し、オリンピックQシリーズを開催できることは大変な喜びです。アート・ファッション・音楽をスポーツとつないで、クリエイティブな舞台を創造し、スポーツの新たな価値を社会に伝えます。ゴールデンウィークの開催となり、スポーツに普段あまり馴染みのない方にも、是非会場にお越しいただき楽しんでいただける大会にしていきたいと思います。

JOC としては、引き続き関係機関と緊密に連携し、アスリートが最高の舞台で輝けるよう、そしてスポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう、開催準備を進めてまいります。

■スケジュール

第1戦：2028年 5月4日~7日 東京

第2戦：2028年 5月11日~14日 上海（中国）

第3戦：2028年 6月1日~4日 モントリオール（カナダ）

第4戦：2028年 6月8日~11日 オーランド（アメリカ）



※写真は堀米雄斗選手