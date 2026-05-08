JリーグIDの利用者資格も停止、再発防止へ厳正に対処ガンバ大阪は5月8日、パナソニックスタジアム吹田で開催された過去の試合において、招待チケットの不正転売を行った人物1人を特定し、無期限入場禁止処分を下したと発表した。クラブの発表によると、当該人物は招待券を不正に転売する行為に及んでおり、これがJリーグチケットサービス利用規約およびガンバ大阪公式試合運営管理規定に該当する重大な違反行為であると判断さ