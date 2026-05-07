Photo : Kazumi Oda DJミキサーって、こんなに気軽に持ち歩けるものだったんだ。teenage engineeringの新製品「EP-136 K.O. sidekick」は、EPシリーズの流れをくむポータブル2chミキサー／DJミキサーです。しかも、お値段はなんと3万円を切る29,700円（税込）。 Photo: Kazumi Oda