5月4日～5月8日 公開 高崎翔太さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを5月4日から5月8日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には、俳優の高崎翔太さんが登場。髙橋彩音さんの「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカットや蛭田愛梨さんの「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカットも公開されている。 また「今月の