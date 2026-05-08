開催：2026.5.8 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 9 - 2 [レンジャーズ] MLBの試合が8日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレンジャーズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はポール・ブラックバーン、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 1回裏、3番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってラ