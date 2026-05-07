お笑いタレントのいとうあさこ（55）が7日に更新されたテレビ朝日のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。「森田一義アワー笑っていいとも！」の名物コーナー「テレフォンショッキング」に初出演した際のうれしかったエピソードを明かした。お笑いコンビ「納言」の薄幸とサシ飲みしながら、トークを展開。お世話になった先輩について語った流れで、かつて自身を支えてくれた人物についても語り出した。新宿