お笑いタレントのいとうあさこ（55）が7日に更新されたテレビ朝日のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。「森田一義アワー 笑っていいとも！」の名物コーナー「テレフォンショッキング」に初出演した際のうれしかったエピソードを明かした。

お笑いコンビ「納言」の薄幸とサシ飲みしながら、トークを展開。お世話になった先輩について語った流れで、かつて自身を支えてくれた人物についても語り出した。

新宿で通っていた居酒屋「みやこんじょ」という宮崎料理店を紹介。「今はルールとしてダメかもしれないけど」と前置きしたうえで、つきだしをカットしたり、焼酎を割る水を水道水にしたりなど「安く安くしてくれた」と店の柔軟な対応を明かした。

「マスターが本当によくしてくださって、私が初めて『いいとも』のテレフォンに出た時、2010年。みやこんじょの花が一番大きかった」と笑顔。司会のタレント・タモリからは「これ何?」と突っ込まれたことをうれしそうに振り返った。

心温まるエピソードに「いいな〜」と感嘆する幸。「テレフォンか〜、もう一生出られないもんなぁ」と伝説の番組についての憧れもにじませた。