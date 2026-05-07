これからの気象情報です。 8日(金)は次第に雨や雷雨となり、風も強まりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。 ◆5月8日(金)の天気 ・上越地方 早いところでは、朝から雨が降りそうです。 日中は各地とも雨となり、午後は風も強まるでしょう。 ・中越地方 沿岸部は昼前から雨が降り出し、山沿いも昼ごろにはまとまった雨雲がかかるでしょう。 最高気温