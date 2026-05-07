これからの気象情報です。

8日(金)は次第に雨や雷雨となり、風も強まりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。



◆5月8日(金)の天気

・上越地方

早いところでは、朝から雨が降りそうです。

日中は各地とも雨となり、午後は風も強まるでしょう。



・中越地方

沿岸部は昼前から雨が降り出し、山沿いも昼ごろにはまとまった雨雲がかかるでしょう。

最高気温は21℃前後の予想で、少しムシっとした体感になりそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼前から次第に雨の範囲が広がり、午後は断続的に雨脚が強まるでしょう。

局地的にはカミナリを伴いそうです。

最高気温は、21℃前後の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼前から次第に雨の範囲が広がるでしょう。

午後は所々で雨の降り方が強まり、沿岸部を中心に風も強まりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は曇りマークですが、昼前から雨雲のかかるところがあるでしょう。

午後は各地で雨や雷雨となり、ときおり降り方が強まりそうです。



◆風と波

各地で次第に風が強まり、佐渡は荒れた天気になるでしょう。

波の高さは、下越でのち2m、そのほかでのち2.5mの予想です。



◆週間予報

9日(土)は、午前を中心に所々で雨が降るでしょう。

一方、10日(日)以降はしばらく晴れの日が続き汗ばむ陽気になりそうです。



8日(金)は、昼ごろから雨の降り方が強まりそうです。お出かけの際は大きめの傘をお持ちください。