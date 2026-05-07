8日は次第に雨や雷雨、土日の天気は？【これからの天気(5月7日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
8日(金)は次第に雨や雷雨となり、風も強まりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。
◆5月8日(金)の天気
・上越地方
早いところでは、朝から雨が降りそうです。
日中は各地とも雨となり、午後は風も強まるでしょう。
・中越地方
沿岸部は昼前から雨が降り出し、山沿いも昼ごろにはまとまった雨雲がかかるでしょう。
最高気温は21℃前後の予想で、少しムシっとした体感になりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼前から次第に雨の範囲が広がり、午後は断続的に雨脚が強まるでしょう。
局地的にはカミナリを伴いそうです。
最高気温は、21℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼前から次第に雨の範囲が広がるでしょう。
午後は所々で雨の降り方が強まり、沿岸部を中心に風も強まりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は曇りマークですが、昼前から雨雲のかかるところがあるでしょう。
午後は各地で雨や雷雨となり、ときおり降り方が強まりそうです。
◆風と波
各地で次第に風が強まり、佐渡は荒れた天気になるでしょう。
波の高さは、下越でのち2m、そのほかでのち2.5mの予想です。
◆週間予報
9日(土)は、午前を中心に所々で雨が降るでしょう。
一方、10日(日)以降はしばらく晴れの日が続き汗ばむ陽気になりそうです。
8日(金)は、昼ごろから雨の降り方が強まりそうです。お出かけの際は大きめの傘をお持ちください。
8日(金)は次第に雨や雷雨となり、風も強まりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。
◆5月8日(金)の天気
・上越地方
早いところでは、朝から雨が降りそうです。
日中は各地とも雨となり、午後は風も強まるでしょう。
・中越地方
沿岸部は昼前から雨が降り出し、山沿いも昼ごろにはまとまった雨雲がかかるでしょう。
最高気温は21℃前後の予想で、少しムシっとした体感になりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼前から次第に雨の範囲が広がり、午後は断続的に雨脚が強まるでしょう。
局地的にはカミナリを伴いそうです。
最高気温は、21℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼前から次第に雨の範囲が広がるでしょう。
午後は所々で雨の降り方が強まり、沿岸部を中心に風も強まりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は曇りマークですが、昼前から雨雲のかかるところがあるでしょう。
午後は各地で雨や雷雨となり、ときおり降り方が強まりそうです。
◆風と波
各地で次第に風が強まり、佐渡は荒れた天気になるでしょう。
波の高さは、下越でのち2m、そのほかでのち2.5mの予想です。
◆週間予報
9日(土)は、午前を中心に所々で雨が降るでしょう。
一方、10日(日)以降はしばらく晴れの日が続き汗ばむ陽気になりそうです。
8日(金)は、昼ごろから雨の降り方が強まりそうです。お出かけの際は大きめの傘をお持ちください。