「ポイント還元」で得しているつもりが、無駄遣いが増えていました。これって”本末転倒”ですよね？
ポイントは「値引き」ではなく“後払いの特典”
まず理解しておきたいのは、ポイント還元はその場の値引きではなく、「後から使える特典」であるという点です。
例えば1万円の買い物で10％還元があった場合、1,000円分のポイントが付与されますが、その場で支払う金額はあくまで1万円です。つまり、「支出そのものは増えている」という事実は変わりません。この認識がズレると、無意識に使いすぎてしまいます。
“お得感”が購買意欲を刺激する
ポイント還元は心理的に「得をしている」と感じさせる効果があります。そのため、本来なら買わないものでも、「ポイントがつくなら」と購入してしまうことがあります。
特に「期間限定ポイント」や「今だけ〇％還元」といったキャンペーンは、購買意欲を強く刺激します。これは企業側の戦略でもあり、消費を促す仕組みとして機能しています。
ポイントを使うための“追加消費”が発生する
ポイントが貯まると、「使わないともったいない」と感じてしまうことがあります。その結果、必要のないものをポイント消費のために購入してしまうケースもあります。これは本来の目的とは逆で、「節約のためのポイント」が「消費を増やす原因」になっている状態です。この時点で、まさに本末転倒と言えるでしょう。
支出の“見えにくさ”も原因になる
キャッシュレス決済やポイント利用は、現金と比べて支出の実感が薄くなりやすい特徴があります。実際にお金を手渡しする感覚がないため、使いすぎに気づきにくいのです。
さらに、「ポイントで払ったから実質無料」と考えてしまうと、支出の感覚がさらに曖昧になります。これが積み重なると、家計全体の管理が難しくなります。
本当に得している人の考え方
ポイントを上手に活用している人は、「買う理由があるものだけに使う」という共通点があります。つまり、「欲しいものがあって、その結果ポイントがつく」という順番です。
逆に、「ポイントがあるから買う」という考え方になると、無駄遣いにつながりやすくなります。あくまで主役は商品であり、ポイントは“おまけ”という意識が重要です。
無駄遣いを防ぐためのポイント
ポイントに振り回されないためには、いくつかの対策が有効です。
・購入前に「本当に必要か」を一度考える
・ポイント込みではなく“実際の支出額”で判断する
・期間限定ポイントに無理に合わせない
・家計簿で支出を可視化する
これらを意識することで、「お得感」に流されにくくなります。
まとめ
ポイント還元は上手に使えば家計の助けになりますが、使い方を誤ると無駄遣いを増やす原因にもなります。「得しているつもり」で支出が増えているなら、それは本末転倒です。大切なのは、ポイントに振り回されず、本当に必要なものにだけ使うこと。冷静な判断を意識することで、賢く活用できるようになるでしょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー