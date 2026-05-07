ガードフォースジャパンは、「VANGUARD」ブランドの「VEO METRO バックパック」および「VEO LITE バックパック」を対象にした、キャッシュバックキャンペーンを開催する。●サイズ・カラーも豊富にラインアップ今回開催されるキャンペーンでは、「VEO METRO バックパック」または「VEO LITE バックパック」を購入して、「VANGUARD」公式サイトのキャンペーンページに設けられている、専用応募フォームに必要事項を入力するとと