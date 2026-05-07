ウテナからの発表です。【映像】ウテナのX「ウテナモイスチャーの広告に関するお詫びとご報告この度、4月27日より展開の交通広告、ならびに5月1日公開のPR動画『潤い戦士モイスチャー』において、生成AIを用いた広告制作や、特定の既存作品との類似性について、多くのご意見を頂戴しております。本件により、様々な方にご不快な思いやご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。お寄せいただいた多くのご指摘を真摯