ロッテは6日に行われた東北楽天とのファーム・リーグ公式戦（ADEKA袖ケ浦球場）で、社会貢献活動プロジェクト「MARINESLINKS」の一環として「試合前練習見学と選手との交流」を実施した。観戦チケットをお持ちの中学生以下の子供を対象に、試合前の選手たちの練習をバックネット裏スタンドから見学できる「練習見学会」を実施、326人の子供たちが参加した。見学後には坂井遼投手、宮崎颯投手、上田希由翔内野手、桜井ユウヤ