◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月6日ベルーナD）ソフトアンクの杉山が1軍に再昇格した。4月11日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球内容のふがいなさからベンチを殴打して、同13日に左手骨折の手術を受けていた。この日の登板はなかったが、試合前練習ではチームメートに頭を下げて回る姿も見られた。「前向きには捉えられていない。駄目だったら辞める」と笑顔なく再出発した。