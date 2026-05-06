シンガー・ソングライターの大塚 愛さん（43）が、アーティストのプロデュースに初挑戦することが発表され、2人組ユニットのデビューが決定しました。■大塚 愛プロデュース業との向き合い方楽曲『さくらんぼ』や『プラネタリウム』など、多数ヒットさせてきた大塚さんが今回プロデュースするのは、現役女子高校生2人組ユニット『Pasmal』（読み：パマル）。3回のオーディションを経て合格した宮崎県出身のNatsu（読み：なつ）と