ゴールデンウイークも終わり、仕事や学校のために生活の乱れを直したい…という人も多いと思います。この時期になりやすいとされる「五月病」について解説します。【写真を見る】五月病のサインは？対応の一つとして“考え方”も大切無気力…眠れない…など、GW明けの「五月病」に注意ゴールデンウイーク明けになりやすいといわれる「五月病」。神谷町カリスメンタルクリニックの松澤美愛院長によると、「（五月病とは）環境の変化