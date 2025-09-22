インターネットを通じて公開される様々な動画と、それらを生み出すクリエイターさん達をピックアップしてお届けする「週刊チャンネルウォッチ」。今回は、先日の出演者発表配信は同接2万5000人を超え、Xの国内トレンドにも入った大注目のイベント「マイクラ肝試し2025 -Book of Märchen-」のタイムスケジュールをご紹介します。今年の肝試しも、1st Weekと2nd Weekの2回に分けて開催。今回は、9/23（火）、9/24（水）、9/25（