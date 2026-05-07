GW（ゴールデンウイーク）が終わり、今日から出勤する人は多いのではないでしょうか。GWの連休明けになると「仕事に行きたくない」「学校に行きたくない」と感じる人が増えますが、この場合、「五月病」の可能性があるのでしょうか。その際、無理に頑張って出勤したり、登校したりすると、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。対策について、「出雲いいじまクリニック」（島根県出雲市）院長で、精神科医・総合診