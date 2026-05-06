さだまさしが、ニューアルバム『神さまの言うとおり』のアニメーションティザー映像を公開した。タイトルトラック「神さまの言うとおり」の音源に、アルバムに込められた想いから着想を得たという可愛らしい主人公が描かれたアニメーション映像になっているという。なお、本作は後日全曲トレーラー映像としても公開される予定で、アルバム発売日となる5月13日に前編、5月20日に後編が公開されるので楽しみにお待ちいただきたい。ht