さだまさしが、ニューアルバム『神さまの言うとおり』のアニメーションティザー映像を公開した。

タイトルトラック「神さまの言うとおり」の音源に、アルバムに込められた想いから着想を得たという可愛らしい主人公が描かれたアニメーション映像になっているという。なお、本作は後日全曲トレーラー映像としても公開される予定で、アルバム発売日となる5月13日に前編、5月20日に後編が公開されるので楽しみにお待ちいただきたい。

https://youtu.be/c4g5D2CywqY

また、アルバムの発売まであと1週間となり、収録全10曲の一部試聴、及び配信前のアルバムを事前予約できるPre-add / Pre-saveが本日よりスタートした。

さらに、CD発売記念キャンペーンも発表された。『神さまの言うとおり』初回限定盤・通常盤の購入者を対象に、CDに封入された応募ハガキで応募すると、抽選で合計50名に『神さまの言うとおり』オリジナルポスターがプレゼントされる。詳しくは商品に封入された応募ハガキをチェックしてほしい。

ポスター

◾️アルバム『神さまの言うとおり』

2026年5月13日（水）リリース ○Pre-add / Pre-save

https://jvcmusic.lnk.to/KamisamanoIutori_AL ○初回限定盤（CD+DVD / VIZL-2523） \5,500（税込）

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2523.html ○通常盤（CD / VICL-66145） \3,850（税込）

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66145.html ▼CD ※初回限定盤・通常盤共通

01.ミモザの小夜曲

02.イップス〜yips〜

03.やかましい妖精

04.ふりだしにもどる

05.身も蓋もない BOOGIE-WOOGIE

06.美しい雨の名前

07.木蓮の庭（グレープ）

08.夏の名残

09.永遠の少し先

10.神さまの言うとおり ▼初回限定盤DVD収録内容

・Documentary

スタッフ達の「さだまさしコンサート」生命の樹〜Tree of Life〜舞台裏2025

・Animation Movie

なつかしい未来（リリックムービー）

生命の樹〜Tree of Life〜（アルバムトレーラー） ▼CDショップ・チェーン別特典情報

・「さだまさし2026直筆メッセージ・プリント・ミニ色紙」

【絵柄A】VICTOR ONLINE STORE

【絵柄B】山野楽器CD/DVD取扱い店舗(一部店舗を除く)

【絵柄C】Rakuten Books

【絵柄D】※上記以外の下記店舗・オンラインを対象

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコード オンライン

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online

・セブンネットショッピング

※その他、一般店対象店舗・オンラインは随時、ビクターオフィシャルサイトで御案内します。

※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約ください。

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典「絵柄D」対象店舗は順次追加となることがございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

※一部特典取扱いの無い店舗もございますので、確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。 ▼先行配信「神さまの言うとおり」

https://jvcmusic.lnk.to/KamisamanoIutori

※映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』主題歌 https://youtu.be/vrRWI0WgMK0

◾️映画『お終活3 幸春！人生メモリーズ』

公開：5月29日（金）新宿ピカデリー、イオンシネマ他、全国ロードショー 出演：高畑淳子・剛力彩芽 松下由樹 水野勝・西村まさ彦

藤吉久美子 LiLiCo ／ 三田佳子 ／ 勝俣州和 彦摩呂 袴田吉彦

藤原紀香・石橋蓮司 小日向文世・橋爪功

作・監督：香月秀之

主題歌：さだまさし「神さまの言うとおり」（ビクターエンタテインメント）

企画・製作プロダクション：フレッシュハーツ 配給：イオンエンターテイメント

2026／日本／115分／5.1ch／カラー／ビスタサイズ／デジタル

https://oshu-katsu.com/3/

◾️ライブ作品『さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹〜Tree of Life〜』

2026年7月8日（水）リリース ・Blu-ray：VIXL-522 / ￥8,800（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-522.html

・DVD：VIBL-1218 / ￥7,700（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1218.html ▼収録曲

01.初恋駅＜グレープ＞

02.縁切寺＜グレープ＞

03.桜の樹の下で

04.道の途中で（ON THE WAY）

05.Tomorrow

06.桐の花

07.つゆのあとさき

08.蝉時雨＜グレープ＞

09.精霊流し＜グレープ＞

10.さだ工務店のテーマ2025

11.北の国から-遙かなる大地より〜螢のテーマ

12.案山子

13.晩鐘

14.雪の朝＜グレープ＞

15.残月＜グレープ＞

16.母標

17.はなむけの詩

18.生命の樹~Tree of Life~

※全18曲収録／収録時間：約150分

※Blu-ray、DVDにもCD同様にトークパートが収録されます。 ・CD：VICL-66155〜66156 / ￥4,950（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66155.html ▼収録曲

DISC1

01.初恋駅＜グレープ＞

02.縁切寺＜グレープ＞

03.トーク１）四季を旅するミステリーツアー

04.桜の樹の下で

05.道の途中で（ON THE WAY）

06.トーク２）明日という日の希望を教えてくれたのはスワローズ

07.Tomorrow

08.桐の花

09.つゆのあとさき

10.トーク３）怪談〜カーナビの女

11.蝉時雨＜グレープ＞

12.トーク４）わたしはトークシンガー DISC2

01.精霊流し＜グレープ＞

02.トーク５）コーラス隊のお仕事

03.さだ工務店のテーマ2025

04.北の国から-遙かなる大地より〜螢のテーマ

05.案山子

06.晩鐘

07.トーク６）君は誰も歩かない道を歩きなさい

08.雪の朝＜グレープ＞

09.残月＜グレープ＞

10.トーク７）負けないで行け！

11.母標

12.はなむけの詩

13.生命の樹〜Tree of Life〜 ▼購入特典

＜共通特典＞

「さだまさし2026直筆メッセージ・プリント・ミニ色紙」【絵柄E：「神さまの言うとおり」ver.】 ＜対象チェーン店舗・オンラインストア＞

VICTOR ONLINE STORE

山野楽器CD/DVD取扱い店舗(一部店舗を除く)

Rakuten Books

※上記以外の下記店舗・オンラインを対象

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコード オンライン

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online

・セブンネットショッピング

※その他、一般店対象店舗・オンラインは随時、ビクターオフィシャルサイトで御案内します。

※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約ください。

※特典はなくなり次第終了となります。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

※一部特典取扱いの無い店舗もございますので、確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜さだまさしコンサートツアー2026 神さまの言うとおり＞ 2026年

5月16日（土）市川市文化会館

5月19日（火）サンシティ越谷市民ホール

5月22日（金）府中の森芸術劇場

6月 2日（火）とりぎん文化会館 梨花ホール（鳥取）

6月 4日（木）岡山・倉敷市民会館

6月10日（水）東京国際フォーラム ホールA

6月11日（木）東京国際フォーラム ホールA

6月18日（木）べネックス長崎ブリックホール

6月20日（土）熊本城ホール メインホール

6月30日（火）高崎芸術劇場

7月 2日（木）宇都宮市文化会館

7月 7日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

7月 8日（水）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

7月19日（日）フェスティバルホール（大阪）

7月20日（月・祝）フェスティバルホール（大阪）

7月24日（金）ホクト文化ホール（長野）

7月26日（日）新潟県民会館

8月17日（月）神戸国際会館 こくさいホール

8月19日（水）ロームシアター京都

8月23日（日）YCC県民文化ホール（山梨）

8月25日（火）アクトシティ浜松

9月 3日（木）けんしん郡山文化センター 大ホール

9月 5日（土）やまぎん県民ホール（山形）

9月11日（金）松山市民会館

9月13日（日）THEATRE Mado（丸亀市民会館）

9月17日（木）大宮ソニックシティ

9月18日（金）大宮ソニックシティ

9月28日（月）札幌文化芸術劇場hitaru

10月17日（土）周南市文化会館

10月18日（日）広島文化学園HBGホール

10月25日（日）トーサイクラシックホール岩手

10月27日（火）仙台サンプラザホール

11月 3日（火・祝）本多の森 北電ホール(石川）

11月 5日（木）福井フェニックスプラザ

11月 8日（日）森のホール２１（千葉）

11月13日（金）福岡サンパレス

11月15日（日）iichikoグランシアタ（大分）

11月19日（木）東京国際フォーラム ホールA

11月20日（金）東京国際フォーラム ホールA

11月24日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

11月25日（水）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

12月 2日（水）フェスティバルホール（大阪）

12月 3日（木）フェスティバルホール（大阪）

※全43公演