岡山市で開かれた女性を対象にしたランニング教室 おかやまマラソンに参加するきっかけにしてもらおうと、岡山市で6日、女性を対象にしたランニング教室が開かれました。 ランニング教室には19歳から70歳までの約100人が参加しました。 講師を務めたのは、バルセロナオリンピック銀メダリスト、岡山県出身の有森裕子さんです。 有森さんは正しいフォームで走るコツや体で意識するポイントをアドバイス