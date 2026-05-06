元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。お気に入りコーディネートを投稿した。「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日BerBerJin COLLECTIVEのオープン初日に並んでゲットしましたずっとマイサイズを探していてようやく出会えてバックプリントもとっても可愛いんです！」と報告。胸部分に赤で「STANFORD」、背中には大きく頭文字の「S」がデ