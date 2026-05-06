元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。お気に入りコーディネートを投稿した。

「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日BerBerJin COLLECTIVEのオープン初日に並んでゲットしました ずっとマイサイズを探していてようやく出会えて バックプリントもとっても可愛いんです！」と報告。胸部分に赤で「STANFORD」、背中には大きく頭文字の「S」がデザインされたグレーのトレーナーにデニムのショートパンツ姿を披露した。

「せっかくなので当時スタンフォード大学のブックストアで購入して、今でもいろんな目標を書き込んでいるモチベーションノートも手に持って ショーパンはヴィンテージ、お気に入りのミニトートはL.L.Beanのヴィンテージです」と明かし、「日本では『これで電車に乗れるかな？』」と自分に問いかけながらお洋服を選ぶのでなかなかいつもは着られませんが、こういう格好が1番好きです」とスラリと伸びた脚線美も際立たせた。

ファンやフォロワーからも「笑顔と美脚が素敵」「すごく格好可愛い」「めっちゃかわいい」「美脚」「脚長っ」「脚が喜んでいる！」「生脚も良き」「現役女子大生みたい」「大学生と間違えてしまいました」「デートしたい」「アメリカ人を圧倒できそう」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。身長164センチ。血液型O。