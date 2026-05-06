ブロガーのSAKURAさんの漫画がインスタグラムで1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む仕事帰りに次男のお迎えと買い物を済ませ、疲労困憊で帰宅した母。そこへ長男から、「究極の選択」を迫られて…という内容で、読者からは「もう笑わせないで〜」「今晩、カレー食べられない」「どっちを選ぶのか気になる」などの声が上がっています。笑う余裕なんてないはずが…SAKURAさんは、インスタグラ