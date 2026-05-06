チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグが5日に行われ、アーセナル（イングランド）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。遂に、今季のCLでファイナルの舞台に進む1チームが決まる。準々決勝セカンドレグ1試合目の対戦カードでは、ともに初の戴冠を目論むアーセナルとアトレティコ・マドリードが相まみえる。アーセナルは今大会、ここまで行われた全13試合を無敗で終えている唯一のチーム。リーグフ