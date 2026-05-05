こどもの日の５月５日、広島市の神社で子どものすこやかな成長を願う恒例の"泣き相撲"が行われました。■赤ちゃん「あー！」「えーん！」「えーん！」広島護国神社で開かれたのは、今年で19回目となる「泣き相撲」です。生後半年から1歳半までの赤ちゃんが土俵に上がりました。■行司「のこった！のこった！」行司の掛け声を合図に先に泣いたほうが勝ち。赤ちゃんの元気な泣き声は邪気を払い福を招くとされてい