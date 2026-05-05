熊本を代表する観光地に多くの人達が訪れました。 【写真を見る】熊本を代表する観光地阿蘇・草千里では渋滞の先に絶景が待っていた！ゴールデンウィークの風景 記者「午前10時過ぎの阿蘇市です。草千里へと続く道が渋滞しています。スタッフに任せた私たち取材班の車はあの地点。一体あと何分で駐車場に停められるんでしょうか」 取材班も渋滞につまかり・・・ 午前9時半前、草千里まで残り1kmほどの場所で渋