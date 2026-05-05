熊本を代表する観光地 阿蘇・草千里では渋滞の先に絶景が待っていた！ ゴールデンウィークの風景
熊本を代表する観光地に多くの人達が訪れました。
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記者「午前10時過ぎの阿蘇市です。草千里へと続く道が渋滞しています。スタッフに任せた私たち取材班の車はあの地点。一体あと何分で駐車場に停められるんでしょうか」
取材班も渋滞につまかり・・・
午前9時半前、草千里まで残り1kmほどの場所で渋滞につかまったため、車を降り、歩いて草千里に向かいます。
同じように車を降りる人達が…
岐阜から「渋滞がひどくて待ちきれなくて。主人が先に降りてまわっててって」
熊本市から「途中で降りて歩いてきました。想像の範囲内ではあったので」
私たち取材班が駐車できたのは、渋滞が始まってから約1時間半後、午前11時過ぎのこと。
渋滞の先には絶景が待っていました！
宮崎から「車の中は暑くて息苦しかったんですけど、出たら涼しくて爽やかで。初めて来たんですけど、壮大な感じですごくきれいです」
宇土市から「（子）お馬が好き、たのしい（母）めちゃくちゃ渋滞してました（母）なんか楽しそうにしてるから（父）苦じゃない」
草千里で人気のアクティビティ「乗馬体験」
福岡から「たのしかった」「うま」「ぷるぷるもしたし、ぷんってもしたし、あとはやかった」
福岡から「（子①）たのしかった（子②）でもユラユラした（乗ったときどんな感じだった？）暴れながら、こんな感じだったの」
阿蘇山上広場は――
ただ、今年1月中岳第一火口で大破した遊覧ヘリが見つかった事故の影響で、火口見物はできない状況が続いています。
5月5日も火口見物について尋ねる人の姿が多く見られました。
阿蘇山上ターミナル 竹原亜紀所長「こんなに長くなるとは思っていなかったので、1日でも早く再開できることを本当に願っています」