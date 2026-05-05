熊本を代表する観光地に多くの人達が訪れました。

【写真を見る】熊本を代表する観光地 阿蘇・草千里では渋滞の先に絶景が待っていた！ ゴールデンウィークの風景

記者「午前10時過ぎの阿蘇市です。草千里へと続く道が渋滞しています。スタッフに任せた私たち取材班の車はあの地点。一体あと何分で駐車場に停められるんでしょうか」

取材班も渋滞につまかり・・・

午前9時半前、草千里まで残り1kmほどの場所で渋滞につかまったため、車を降り、歩いて草千里に向かいます。

同じように車を降りる人達が…

岐阜から「渋滞がひどくて待ちきれなくて。主人が先に降りてまわっててって」

熊本市から「途中で降りて歩いてきました。想像の範囲内ではあったので」

私たち取材班が駐車できたのは、渋滞が始まってから約1時間半後、午前11時過ぎのこと。

渋滞の先には絶景が待っていました！

宮崎から「車の中は暑くて息苦しかったんですけど、出たら涼しくて爽やかで。初めて来たんですけど、壮大な感じですごくきれいです」

宇土市から「（子）お馬が好き、たのしい（母）めちゃくちゃ渋滞してました（母）なんか楽しそうにしてるから（父）苦じゃない」

草千里で人気のアクティビティ「乗馬体験」

福岡から「たのしかった」「うま」「ぷるぷるもしたし、ぷんってもしたし、あとはやかった」

福岡から「（子①）たのしかった（子②）でもユラユラした（乗ったときどんな感じだった？）暴れながら、こんな感じだったの」

阿蘇山上広場は――

ただ、今年1月中岳第一火口で大破した遊覧ヘリが見つかった事故の影響で、火口見物はできない状況が続いています。

5月5日も火口見物について尋ねる人の姿が多く見られました。

阿蘇山上ターミナル 竹原亜紀所長「こんなに長くなるとは思っていなかったので、1日でも早く再開できることを本当に願っています」