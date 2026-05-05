「右利き用に作られた世界」で暮らす左利きの人にとって、不便に感じることは多いでしょう。えりたさんが投稿した漫画『左利きの息子と私のモヤモヤ』は、自身の左利きとしての半生を振り返りながら、子どもの成長を温かく見守るまでの葛藤と気づきを描いています。【漫画】『もしかして、左利き？〜左利きの母が息子に伝えたいこと〜』（全編を読む）作者には来月で4歳となる左利きの息子がいます。息子が自分と同じ左利きである