ＦＭＡＩＣＨＩで放送中の番組「ＤＡＹＤＲＥＡＭＭＡＧＩＣ」（月〜木曜・前１１時３０分）では、昨年２０２５年４月にスタートした番組公式ＬＩＮＥの友達登録が、４月１４日の放送中に５０００人を突破した。日頃番組を聴いてくれているリスナーに感謝の気持ちを込めて、きょう５月５日から特別企画「ＬＩＮＥ限定プレミアムトーク配信」第２弾をお届けする。今回は「吉川朋江×水城あやの」の対談となっている。前回３