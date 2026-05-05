ＦＭ ＡＩＣＨＩで放送中の番組「ＤＡＹＤＲＥＡＭ ＭＡＧＩＣ」（月〜木曜・前１１時３０分）では、昨年２０２５年４月にスタートした番組公式ＬＩＮＥの友達登録が、４月１４日の放送中に５０００人を突破した。

日頃番組を聴いてくれているリスナーに感謝の気持ちを込めて、きょう５月５日から特別企画「ＬＩＮＥ限定プレミアムトーク配信」第２弾をお届けする。今回は「吉川朋江×水城あやの」の対談となっている。前回３月３日のひな祭りのタイミングで実施した「プレミアムトーク配信」第１弾は、番組パーソナリティ（月〜水曜担当）の吉川朋江と、「ＥＶＥＮＩＮＧ ＳＴＲＥＥＴ」パーソナリティ黒岩唯一による、“ココでしか聴けない”対談を放送。それに続く第２弾では「ＭＯＲＮＩＮＧ ＢＲＥＥＺＥ」パーソナリティ、水城あやのが登場する。今回のテーマは「昭和５２年トーク」。昭和５２年生まれの２人でワイワイトークを繰り広げる。

このトークを聴くには、「ＤＡＹＤＲＥＡＭ ＭＡＧＩＣ」の公式ＬＩＮＥにお友達登録し、番組内で発表されたキーワードを送信するだけ。番組から自動返信機能で、トークを聴けるＵＲＬが送られてくる。キーワードを聴き逃した人は、ｒａｄｉｋｏのタイムフリー機能で番組を聴き、確認を。