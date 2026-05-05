アメリカのトランプ大統領は4日、イランが韓国の貨物船を攻撃したと主張し、韓国にホルムズ海峡の安全確保の取り組みに参加するよう求めました。トランプ大統領は4日、SNSで「イランが韓国の貨物船を含む無関係の国々の船舶を攻撃した」と投稿しました。そのうえで、「韓国も任務に参加する時が来たのではないか」と述べ、航行支援の取り組みへの参加を呼びかけました。これに先立ち、韓国の外務省は4日、ホルムズ海峡付近で日本時