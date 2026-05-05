2027年3月に横浜で開催される「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」の入場チケットが、いよいよ2026年3月19日（木）から販売開始となりました。期間中で、1,500万人の来場が見込まれます。前売り期間（〜2027年3月18日）限定で、1日券が通常価格より600円お得になる「早割」が適用されるほか、季節ごとの変化を何度も楽しめる「通期パス」など、多様な券種がラインナップ。さらに、コレクター必見のストラップ付き「記念チ