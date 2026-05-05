＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞前日の涙の居残りパッティング練習でみつけた2つの修正が、すぐに結果につながった。原英莉花は6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル5アンダーで今季自己最高位の9位になり、笑顔のフィニッシュだった。〈連続写真〉何が変わった？ダウンからの“浅い沈み込み”に注目アドレスを見直し、手元のグリップの位置を高