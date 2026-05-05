「イット！」が3日に取材した茨城・大洗町の人気潮干狩りスポット「大洗サンビーチ」では、熊手を使って海岸の砂を掘る親子の姿が見られました。ゴールデンウィーク真っただ中とあって、多くの家族連れが潮干狩りを楽しんでいました。訪れた人は「初めて来たんですけど、潮干狩りを子供たちに体験させてあげたいなと」と話しました。大洗サンビーチでは第1と第2サンビーチで潮干狩りが楽しめる一方、第3ビーチでは資源保護のため貝