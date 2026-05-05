4日、外国為替市場では、午前中、1ドル＝157円20銭台だった円相場が、午後になって、155円台後半まで急激に円高が進みました。4月30日に政府・日銀が約5兆円規模とみられる為替介入を行ったという見方が強まる中、1日には財務省の三村財務官が、「大型連休はまだまだ序盤」と述べ、さらなる介入の可能性を示唆したことから市場関係者の間では、再び介入があったとの観測も出ています。一方、片山財務大臣は4日の会見で「投機的な動