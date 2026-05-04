【サマルカンド共同】片山さつき財務相は4日、ウズベキスタンで開いた太平洋島しょ国との財務相会合について、多くの国が中東情勢による苦境を訴え「（日本が）経済安定に貢献すると伝えた」と説明した。記者団に明らかにした。